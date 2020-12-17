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Опубликовано видео мощного пожара в аэропорту Благовещенска

08:59
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Пламя охватило здание международного терминала, который не используется из-за пандемии

В аэропорту Благовещенска этим утром боролись с мощным пожаром. Пламя охватило здание международного терминала, сообщает "ТВ Центр".

К моменту прибытия пожарных огонь уже распространился по крыше. Общая площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В тушении  были задействованы более 40 человек и  13 единиц спецтехники. Данных о пострадавших нет.

Международный терминал сейчас не используется из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Поэтому ЧП не повлияло на работу аэропорта, он функционирует в штатном режиме.  Причины выясняются.

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Пожар в аэропорту Благовещенска
Пожар в аэропорту Благовещенска
Пожар в аэропорту Благовещенска
Пожар в аэропорту Благовещенска
Пожар в аэропорту Благовещенска
Пожар в аэропорту Благовещенска
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