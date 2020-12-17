"Зима скукоживается": россиян предупредили о последствиях глобального потепления

Климат очень быстро меняется

В России может сильно измениться продолжительность времен года. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Все дело в том, что количество дней с минусовой температурой уменьшается, а значит, зимний период в традиционном его понимании сокращается.

В частности, в Москве дата перехода среднесуточной температуры к отрицательным показателям сдвинулась на 7-10 дней, а весна, наоборот, наступает раньше на 5-7 дней по сравнению с данными середины XX века.

"Зима скукоживается, а теплый период увеличивается <…> И зима, и лето будут, но продолжительность теплого и холодного периода меняется и будет меняться", - подчеркнул Вильфанд, добавив, что осень и весна при этом никуда не денутся.

Причиной таких стремительных климатических изменений является антропогенный фактор, объяснил синоптик. За последние 30 лет январская температура стала на выше на 30 градусов. Такого колоссального потепления никогда не было в истории.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"