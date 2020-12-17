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Установлена безопасная для здоровья доза алкоголя

08:30
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Все, что больше - токсично

Психиатр-нарколог Александр Ковтун заявил, что без вреда для здоровья человек может употреблять не больше чайной ложки алкоголя.
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"Лечебная доза алкоголя - это чайная ложка в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса. Все, что больше - это уже токсические и ядовитые дозы, в той или иной степени это будет приносить вред", - сказал Ковтун НСН.

Нарколог также сомневается в пользе нечастого употребления красного вина. По его мнению, о целебных свойствах этого напитка говорят либо его любители, либо люди, связанные с виноделием.

15 декабря проект "Трезвая Россия" предложил постепенно снизить объем продаж алкоголя в стране - с 16 миллиардов литров до 7 миллиардов. По мнению общественников, это необходимо для укрепления социально-экономического положения государства.

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