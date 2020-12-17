Названы основные причины повторной госпитализации с коронавирусом

Зачастую люди сами виноваты в повторном заболевании

Повторная госпитализация с COVID-19 в большинстве случаев не означает, что человек заразился коронавирусом еще раз. Как правило, это указывает лишь на то, что болезнь не долечили. Терапевт Андрей Кондрахин перечислил основные ошибки повторно госпитализированных людей.

Врач объяснил, что если прекратить лечение слишком рано, то вирус может выжить в организме, а затем проявить себя с новой силой. Однако многие пациенты слишком спешат на выписку, а стоит только оказаться дома, перестают пить прописанные лекарства.

"Есть некоторые препараты, которые необходимо принимать месяц. Очень важно допить их до конца. Второй момент — необходимо следить за кровью и не забыть сдать повторный анализ через две недели после выписки. Другое важное условие — не переохлаждаться, не мерзнуть", - подчеркнул Кондрахин.

Также он рекомендовал не перегружать себя физнагрузками, ограничить жирные, соленые, острые и сладкие продукты в рационе, следить за давлением и минимум на месяц отказаться от спиртного, передает "Вечерняя Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"