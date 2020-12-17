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Названы основные причины повторной госпитализации с коронавирусом

08:53
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Зачастую люди сами виноваты в повторном заболевании

Повторная госпитализация с COVID-19 в большинстве случаев не означает, что человек заразился коронавирусом еще раз. Как правило, это указывает лишь на то, что болезнь не долечили. Терапевт Андрей Кондрахин перечислил основные ошибки повторно госпитализированных людей.

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Врач объяснил, что если прекратить лечение слишком рано, то вирус может выжить в организме, а затем проявить себя с новой силой. Однако многие пациенты слишком спешат на выписку, а стоит только оказаться дома, перестают пить прописанные лекарства.

"Есть некоторые препараты, которые необходимо принимать месяц. Очень важно допить их до конца. Второй момент — необходимо следить за кровью и не забыть сдать повторный анализ через две недели после выписки. Другое важное условие — не переохлаждаться, не мерзнуть", - подчеркнул Кондрахин.

Также он рекомендовал не перегружать себя физнагрузками, ограничить жирные, соленые, острые и сладкие продукты в рационе, следить за давлением и минимум на месяц отказаться от спиртного, передает "Вечерняя Москва".

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