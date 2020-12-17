Госдеп пообещал вводить санкции против "Северного потока-2" до остановки проекта

При этом США хотят наладить отношения с Россией

США продолжат вводить санкции против газопровода "Северный поток - 2" до тех пор, пока не убедятся, что они никогда не будет запущен.

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон. Он подчеркнул, что Вашингтон не хочет вводить санкции, но они показали свою эффективность против строительства газопровода, который по всем параметрам невыгоден для США.

"Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти инструменты власти, чтобы остановить проект <…> эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод", - сказал Робинсон на конференции.

Вашингтон считает, что с помощью этого газопровода Москва пытается расширить свое геополитическое влияние в Европе, передает ТАСС. В Госдепе выразили уверенность, что остановка проекта может стать залогом для налаживания отношений между США и Россией в будущем.

11 декабря Сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

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