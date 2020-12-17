Принц Гарри и Меган Маркл нашли новую работу

Пара "повторила" за Обамой и его женой

Принц Великобритании Гарри и его супруга Меган Маркл решили запустить собственные подкасты на Spotify. После выхода из состава королевской семьи пара решила найти себе работу по душе.

Отмечается, что подкасты супруги будут вести не вместе – каждый станет самостоятельно обсуждать интересующую его тему. Принц Гарри поговорит о вопросах, интересующих ветеранов вооруженных сил, а Меган поднимет тему равенства полов. В этом году знаменитая пара появится на Spotify в новогодних гостевых выпусках.

Также знаменитая пара намерена создать собственную продюсерскую компанию, которая будет названа в честь их сына Арчи - Archewell Audio, передает The Verge.

Многие нашли сходство в действиях Гарри и Меган и другой не менее знаменитой пары – экс-президента США Барака Обамы и его супруги Мишель. В свое время они также подписали контракт со Spotify и открыли продюсерскую компанию.

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