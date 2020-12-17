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Принц Гарри и Меган Маркл нашли новую работу

08:54
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Пара "повторила" за Обамой и его женой

Принц Великобритании Гарри и его супруга Меган Маркл решили запустить собственные подкасты на Spotify. После выхода из состава королевской семьи пара решила найти себе работу по душе.
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Отмечается, что подкасты супруги будут вести не вместе – каждый станет самостоятельно обсуждать интересующую его тему. Принц Гарри поговорит о вопросах, интересующих ветеранов вооруженных сил, а Меган поднимет тему равенства полов. В этом году знаменитая пара появится на Spotify в новогодних гостевых выпусках.

Также знаменитая пара намерена создать собственную продюсерскую компанию, которая будет названа в честь их сына Арчи - Archewell Audio, передает The Verge.

Многие нашли сходство в действиях Гарри и Меган и другой не менее знаменитой пары – экс-президента США Барака Обамы и его супруги Мишель. В свое время они также подписали контракт со Spotify и открыли продюсерскую компанию.

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
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