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Россияне стали больше денег тратить в салонах красоты

09:06
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Бьюти-услуги подорожали

За год расходы на самые популярные услуги индустрии красоты выросли на 10%. При этом россияне стали на 20% реже ходить в салоны красоты, чем в прошлом году.
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В тройку самых востребованных услуг в индустрии красоты попали следующие: мужские модельные стрижки, женская стрижка с укладкой, покраска волос для женщин.

Как пишет Forbes со ссылкой на "Платформу ОФД" и "СберУслуги", в этом году россияне оставляют в салоне красоты в среднем 1106 рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Средний чек в Москве составляет 2800 рублей (+7% по сравнению с прошлым годом), а в Петербурге - 1860 рублей (+1%). 

Москвичи стали обращаться за бьюти-услугами в три раза реже, чем в 2019 году. Что касается Северной столицы, то каждый четвертый петербуржец перестал ходить в салоны красоты. 

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