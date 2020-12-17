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Назван алкоголь, который нельзя смешивать с другими спиртными напитками

09:28
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Это может негативно отразиться на самочувствии утром

Многим людям знаком совет о том, что разные алкогольные напитки при употреблении лучше не смешивать, иначе это чревато плохим самочувствием на утро. Кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина подробно объяснила, что из спиртного на самом деле нельзя употреблять вместе.
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Эксперт отметила, что следует избегать употребления в один вечер виноградного и зернового алкоголя. После игристого вина можно перейти на традиционное вино, желательно делать переход от белого к красному, от сухого к сладкому, но не наоборот, рекомендовала она.

Кошечкина отметила, что игристое вино содержит сразу несколько видов спирта, которые в сочетании с другими алкогольными напитками вызывают более сильную интоксикацию, передает РИА Новости.

Помимо этого, эксперты советуют отдавать предпочтение белому сухому вину, но регулировать дозу и промежутки между употреблением спиртного.

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