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Двое неизвестных бросили бомбу в правоохранителей в Чечне

09:13
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Преступников ликвидировали во время погони

В Чечне устанавливают личности преступников, напавших на пост ДПС. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Инцидент произошел ночью в Курчалоевском районе. В ходе проверки автомобиля неизвестные бросили в правоохранителей взрывное устройство и попытались скрыться. Во время погони преступники открыли огонь, но были ликвидированы.

Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет.

По данным источника РИА Новости, в полицейских бросили гранату. В МВД пока не прокомментировали информацию о нападении.

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