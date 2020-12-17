Двое неизвестных бросили бомбу в правоохранителей в Чечне

Преступников ликвидировали во время погони

В Чечне устанавливают личности преступников, напавших на пост ДПС. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Инцидент произошел ночью в Курчалоевском районе. В ходе проверки автомобиля неизвестные бросили в правоохранителей взрывное устройство и попытались скрыться. Во время погони преступники открыли огонь, но были ликвидированы.

Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет.

По данным источника РИА Новости, в полицейских бросили гранату. В МВД пока не прокомментировали информацию о нападении.

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