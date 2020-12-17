Врач рекомендовал не впускать Деда Мороза и Снегурочку в дом

Они могут оказаться носителями COVID-19

В новогодние праздники лучше отказаться от приглашения аниматоров на дом.

Об этом агентству "Москва" сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников. Дед Мороз и Снегурочка могут оказаться бессимптомными носителями коронавируса и сами могут не подозревать, что являются заразными для окружающих.

"Аниматоры общаются с большим числом людей, и у них повышенный риск заражения. Если вы возьмете все же на себя такую ответственность - пригласить Деда Мороза и Снегурку, то надо максимально соблюсти меры безопасности: надевать маски, соблюдать социальную дистанцию. Еще лучше, чтобы артисты имели свежие результаты теста на СOVID-19", - предупредил Тяжельников.

Чтобы спасти детский праздник, родители, например, могут переодеться в сказочных персонажей и самостоятельно сыграть роль Деда Мороза и Снегурочки.

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