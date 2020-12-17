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В Москве вылечились от коронавируса еще 5777 пациентов

09:29
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Они могут стать донорами

За последние сутки еще 5777 пациентов, переболевших коронавирусом, выписались из московских больниц. 

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Оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом сообщает, что общее число выздоровевших составило 551 207 человек. 

Люди в возрасте от 18 до 55 лет, которые победили COVID, теперь могут стать донорами плазмы. Для этого у них не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ, гепатитов В и С. 

По последним данным, свыше 74,5 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, более 1,6 миллиона умерли.

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