В Москве вылечились от коронавируса еще 5777 пациентов

Они могут стать донорами

За последние сутки еще 5777 пациентов, переболевших коронавирусом, выписались из московских больниц.

Оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом сообщает, что общее число выздоровевших составило 551 207 человек.

Люди в возрасте от 18 до 55 лет, которые победили COVID, теперь могут стать донорами плазмы. Для этого у них не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ, гепатитов В и С.

По последним данным, свыше 74,5 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, более 1,6 миллиона умерли.

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