В Карабах за сутки вернулись более 400 беженцев

Их сопровождают российские миротворцы и военная полиция

В Нагорный Карабах продолжают возвращаться беженцы. За сутки более 400 человек прибыли в Степанакерт на автобусах с территории Армении.

Беженцев сопровождают российские миротворцы и военная полиция. Они обеспечивают безопасность граждан. Также следят за выполнением режима прекращения огня.

По всей территории непризнанной республики развернуты десятки наблюдательных постов. Российские миротворцы помогают восстанавливать разрушенные объекты инфраструктуры, доставляют людям гуманитарную помощь, сообщает "ТВ Центр".

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