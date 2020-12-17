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Эксперт научил выбирать красную икру

09:55
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Особое внимание нужно обратить на банку

При выборе красной икры лучше отдавать предпочтение продукту в жестяной банке, закатанной в определенных регионах, заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

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Среди приоритетных регионов он назвал Курилы, Камчатку, Дальний Восток и Сахалин. Лучше, если икра будет закатана в этом году с июня по октябрь. При этом лучше всего искать банки, на которых дата изготовления и срок годности выдавлены на крышке изнутри – так их сложнее подделать, объяснил Савельев.

Он отметил, что россияне за год съедают около 15 тонн красной икры. Ежегодного улова вполне достаточно, чтобы обеспечить предложение и удовлетворить спрос. Однако некоторые недобросовестные трейдеры всячески стараются продать прошлогоднюю замороженную икру под видом свежей, передает Мир24.

"Достаточно много красной икры и рыбы осталось с прошлого и позапрошлого года. Современные технологии позволяют морозить и хранить ее два – три года в холодильниках, как говорят алчные трейдеры. По мере необходимости они ее оттуда достают и фасуют по жестяным баночкам, по стеклянным, ставя на фасовках дату, когда они ее зафасовали", - рассказал Савельев.

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