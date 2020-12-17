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Курникова показала подросших двойняшек от Иглесиаса

10:07
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Малышам исполнилось три года

Бывшая теннисистка Анна Курникова показала фотографии подросших двойняшек Николаса и Люси в день их рождения.

17 декабря малышам исполнилось три года. У Люси и Николаса есть еще младшая сестренка Мэри, которая родилась 30 января 2020 года.

Курникова нечасто балуют фанатов фото и видео с детьми, поэтому каждый новый кадр вызывает бурю восторга в Сети. Поклонники отметили, что Люси больше похожа на маму, а Николас – на папу, испанского певца Энрике Иглесиаса.

 

 

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