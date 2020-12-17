"Комочек счастья": фанатов умилило фото Рудковской с младшим сыном

Говорят, малыш похож на папу
Продюсер Яна Рудковская опубликовала в Instagram трогательное фото, на котором она позирует с трехмесячным Арсением.
Рудковская держит малыша на руках и прижимается к нему носом. Они стоят под новогодними украшениями, которыми декорирован дом Рудковской и Плющенко. "Комочек счастья. Арсюша", - написала продюсер.
Подписчиков умилило это фото. По их мнению, Арсений сильно подрос за последние месяцы. Многие считают, что он похож на папу - прославленного фигуриста Евгения Плющенко.
- Малышковый запах, - пишут в комментариях.
- Как же он уже вырос. Невероятно нежное и пропитанное любовью фото.
- Сладкий мальчик. Повезло ему родиться в этой семьи.
- Какой уже большой стал.
- Так уже вырос, полненький такой и похож на Сашеньку.
Напомним, что Яна Рудковская долгое время пыталась забеременеть. В сентябре суррогатная мать родила им с мужем сына. Это четвертый ребенок для Рудковской и третий для Плющенко. У них есть общий ребенок - Александр, которого они ласково называют Гном Гномычем.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"