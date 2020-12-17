"Комочек счастья": фанатов умилило фото Рудковской с младшим сыном

Говорят, малыш похож на папу

Продюсер Яна Рудковская опубликовала в Instagram трогательное фото, на котором она позирует с трехмесячным Арсением.

Рудковская держит малыша на руках и прижимается к нему носом. Они стоят под новогодними украшениями, которыми декорирован дом Рудковской и Плющенко. "Комочек счастья. Арсюша", - написала продюсер.

Подписчиков умилило это фото. По их мнению, Арсений сильно подрос за последние месяцы. Многие считают, что он похож на папу - прославленного фигуриста Евгения Плющенко.

- Малышковый запах, - пишут в комментариях.

- Как же он уже вырос. Невероятно нежное и пропитанное любовью фото.

- Сладкий мальчик. Повезло ему родиться в этой семьи.

- Какой уже большой стал.

- Так уже вырос, полненький такой и похож на Сашеньку.

Напомним, что Яна Рудковская долгое время пыталась забеременеть. В сентябре суррогатная мать родила им с мужем сына. Это четвертый ребенок для Рудковской и третий для Плющенко. У них есть общий ребенок - Александр, которого они ласково называют Гном Гномычем.

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