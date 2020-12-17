Утренники в московских школах пройдут без родителей

А старшеклассники отметят Новый год дистанционно

В пресс-службе департамента образования Москвы заявили, что в этом году новогодние мероприятия для школьников с 1 по 5 класс включительно можно будет провести в учебных заведениях. Однако приглашать родителей запрещается.

"Обеспечение безопасности детей в условиях распространения коронавирусной инфекции остается одной из главных задач, которые стоят перед каждой школой. Поэтому новогодние утренники, спектакли, а также театрализованные постановки для учащихся 1-5 классов и воспитанников дошкольных групп будут организованы только в рамках одного класса или одной группы без присутствия родителей", - объяснили в ведомстве.

Что касается родителей, то они могут увидеть своих детей онлайн или посмотреть новогодний праздник в записи, передает РИА Новости.

Учащимся с 6 по 11 класс придется провести школьные праздники дома. "Для учащихся 6-11 классов новогодние мероприятия проведут в дистанционном режиме", - сказали в департаменте.

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