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В России выявили еще 28214 заболевших коронавирусом

11:07
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Скончались 587 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 28214 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 2762668.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве заболели 6711 человек. В Подмосковье выявлен еще 1471 случай.

Выздоровел за сутки 26440 человек, в том числе в Москве - 5777. Скончались 587 заболевших, из них в столице - 76.

Всего с начала пандемии выздоровели 2202540 человек. Скончался 49151 заболевший.

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