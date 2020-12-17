В России выявили еще 28214 заболевших коронавирусом

Скончались 587 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 28214 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 2762668.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве заболели 6711 человек. В Подмосковье выявлен еще 1471 случай.

Выздоровел за сутки 26440 человек, в том числе в Москве - 5777. Скончались 587 заболевших, из них в столице - 76.

Всего с начала пандемии выздоровели 2202540 человек. Скончался 49151 заболевший.

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