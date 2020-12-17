Врач объяснил, почему хозяева кошек реже болеют коронавирусом

Все дело в иммунитете

Женщины и любители кошек лучше защищены от коронавируса благодаря Т-клеточному иммунитету.

Он есть у всех с рождения, но лучше всего он активирован у представительниц прекрасного пола из-за половых гормонов, заявил "Газете.Ru" врач-иммунолог Владимир Болибок.

"Все Т-клетки созревают в вилочковой железе или тимусе – это центральный орган иммунной системы. Лучше всего он функционирует у детей, однако затем происходит его возрастная инволюция, и он постепенно угасает", - рассказал он.

Что касается владельцев кошек, то они, скорее всего, заразившись коронавирусом от питомца, получают иммунный ответ на инфекцию. Т-клетки иммунитета запоминают коронавирус животных и впоследствии могут среагировать на человеческий коронавирус.

"В России почти 60% семей держат кошек в противовес наиболее пострадавшим от коронавируса странам, где больше людей держат собак. Можно сделать вывод о том, что обладатели кошек просто сталкиваются с их коронавирусом и уже имеют к нему некий иммунитет, поэтому и переносят новый коронавирус легче", - объяснил Болибок.

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