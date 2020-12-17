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Умер мэр Харькова Геннадий Кернес

10:33
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Ему был 61 год

Мэр украинского Харькова Геннадий Кернес скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. 

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Друг Кернеса сообщил, что последствия коронавируса дали серьезные осложнения на работу его жизненно важных органов. "Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса", - написал Павел Фукс в Telegram-канале.

В сентябре стало известно, что Геннадий Кернес заразился коронавирусом. Он находился в тяжелом состоянии. "Все планы в силе, не в первый раз я опираюсь на доверие харьковчан и чувствую вашу поддержку. Благодарю", - написал Геннадий Кернес 15 сентября. Через несколько дней политика отправили на лечение в клинику Charite в Берлине. 

Кернес возглавлял Харьков с 2010 года. 

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