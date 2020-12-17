Путин ответит на вопросы россиян во время пресс-конференции

Обращения граждан будут приниматься вплоть до окончания мероприятия

В 12:00 по Москве начнется ежегодная Большая пресс-конференция Владимира Путина. В этот раз она пройдет в особом формате с элементами Прямой линии, которая не состоялась из-за пандемии. Поэтому вопросы президенту смогут задать не только журналисты, но и россияне - из любого уголка страны. Обращение можно было направить с 6 декабря через сайт и мобильное приложение.

Всего на Большую пресс-конференцию аккредитованы почти 800 журналистов. Среди них и корреспонденты "ТВ Центра": Александр Панюшкин, он сейчас работает в Центре международной торговли, и Матвей Шестаков, он выходит на прямую связь со студией из Ново-Огарёва, откуда Владимир Путин сегодня будет отвечать на вопросы россиян.

Шестаков: В подмосковной резиденции президента сейчас завершаются последние приготовления к ежегодной большой пресс-конференции. Именно отсюда, из Ново-Огарёво, Владимир Путин выйдет на прямую связь с журналистами. И это не одно новшество 2020. Впервые большая пресс-конференция пройдет с элементами Прямой линии. Формата, который россиянам хорошо знаком и популярен.

Задать свой вопрос президенту или обратить внимание на какую-то конкретную проблему может каждый. Уже поступило десятки тысяч обращений. Их обрабатывают волонтеры. В лидерах тем, конечно, ситуация с коронавирусом, социальная поддержка, пенсии, пособии и другие выплаты. Много вопросов о школьном образовании, особенно дистанционке.

"В этом году выбивается в лидеры еще и тема поддержки, помощи малому и среднему бизнесу. Люди спрашивают, а будут ли какие-то новые введения. Люди спрашивают и по поводу помощи людям с ограниченными возможностями", - заявил волонтер Александр Печенегин.

Обращения будут приниматься вплоть до окончания большой пресс-конференции. Если кто-то еще не успел отправить свой вопрос президенту, сейчас самое время сделать это через сайты moskva-putinu.ru или "москва-путину.рф". Но проще всего, конечно, скачать специальное приложение на смартфон "Москва-Путину". Там можно записать видео или написать свой вопрос. Даже если он не прозвучит в эфире, волонтеры ОНФ обязательно его обработают и отправят в соответствующее министерство, ведомство или органы местного самоуправления. Исполнение тщательно контролируется.

И это, пожалуй, важнейших итог масштабных мероприятий с участием президента. На многие темы Владимир Путин обращает внимание губернаторов. Ну, а, например, проблему роста цен на продукты питания – обращений по этому поводу, действительно было много – стали решать еще до начала пресс-конференции.

Панюшкин: В Центре международной торговли уже тоже практически все готово к началу большой пресс-конференции. Как правильно заметил мой коллега, она пройдёт в новом формате. Из-за пандемии, влияние которой тут конечно чувствуется. Повсюду здесь стоят санитайзеры. Вместе с буклетами выдают ещё и респираторы. Вся еда в столовой расфасована в отдельные боксы. А по громкой связи постоянно напоминают о соблюдении рекомендуемых норм.

Помимо журналистов и сотрудников службы безопасности, здесь достаточно много ещё и представителей Роспотребнадзора, которые измеряют температуру на входе, следят за тем, что представители СМИ носили маски, соблюдали социальную дистанцию. И сделать, кстати, это довольно просто, потому как того столпотворения прессы, которая обычно бывает на пресс-конференция Путина, в этот раз нет. В Центре международной торговли работают только представители федеральных и международных СМИ. Всего 237 человек. Вместе обычных восьмисот. И каждый из них рассчитывает задать свой вопрос президенту. С некоторыми из коллег мы уже пообщались. И вот, что они рассказали нам.

"Пресс-конференция развивается непредсказуемо, поэтому в зависимости от контекста заготовил несколько вопросов. Это связано с дистанционным обучением вынужденным, в которое все мы погрузились", - сказал главный редактор "Учительской газеты" Арслан Хасавов.

"У меня один вопрос: как сохранить рост торговли между Китаем и Россией во время пандемии", - говорит представитель "Феникс" (КНР) Тун Сяохуа.

В принципе круг вопросов понятен. Представителей иностранных и федеральных СМИ будут интересовать по большей части ключевые темы. Среди них: коронавирус и вакцинация, Украина, отношения с США, Карабах. Региональные же СМИ будут наверняка задавать вопросы, касающиеся тех регионов, которые они представляют. Многие журналисты местных СМИ в предыдущие годы приезжали в столицу. Теперь же у них появилась возможность пообщаться с главой государства, не покидая свой регион или федеральный округ. Для них организаторы мероприятия создали площадки в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и во Владивостоке.

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