Как изменится стоимость проезда в московском транспорте в новом году

Речь идет о метро, наземном транспорте, МЦК и МЦД

В следующем году стоимость одной поездки в московском общественном транспорте возрастет, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") и наземном транспорте по карте "Тройка" (билет "Кошелек") изменится на 2 рубля - до 42 рублей, при оплате банковской картой - также на 2 рубля, 46 рублей вместо 44 рублей", - рассказали в ведомстве о грядущих изменениях.

Увеличится и стоимость билетов "Единый", передает ТАСС. Цена одной поездки составит 60 рублей вместо 57, а за две придется заплатить не 117 рублей, а 120. В департаменте подчеркнули, что билетами "Единый" в основном пользуются те москвичи и гости столицы, которые редко ездят в общественном транспорте.

При этом стоимость проездных на 90 и 365 дней в новом году останется прежней. Проездной на 30 дней станет дороже на 3,5% - таким образом за каждую поездку придется заплатить на 1,3 рубля больше. Билет на 60 поездок теперь будет стоить 2070 рублей.

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