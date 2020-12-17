"Чувствую себя прекрасно": что говорят россияне, прошедшие вакцинацию от COVID-19

Прививочная кампания идет полным ходом в регионах

Оперативный штаб представил последние данные о распространении коронавируса в России. За минувшие сутки выявили ещё 28 тысяч 214 новых случаев. Из больниц выписаны 26 тысяч 440 человек. По всей стране продолжается вакцинация. Используют отечественный препарат "Спутник V". В первую очередь, от COVID-19 прививают тех, кто сейчас рискует больше всех: врачей, учителей и соцработников.

Вот так первые, долгожданные ампулы "Спутника V" заносили в прививочный кабинет мордовской клиники. Вакцина хранится строго при определённой температуре, поэтому ее перевозят в специальных холодильниках, и затем размораживают при комнатной температуре. Перед уколом - обязательное обследование у врача.

"Чувствую я себя прекрасно, пришла делать прививку, потому что я много контактирую с большим количеством детей. Они контактируют с родителями. Заболевание серьезное, долго ждала вакцину и теперь решилась на это", - сказала учитель начальных классов в городе Саранске Людмила Сюваева.

"Серьёзно отношусь к этому, потому что работаю среди детей. Моя мама работает в ковидной клинике, она сказала, что надо сделать прививку, это важно и нужно", - говорит учитель Наталья Максимова.

Всего в республике вакцинацию проводят в 23 лечебных учреждениях: они получили оборудование для хранения препарата - специальные морозильные камеры. Мордовия, как и многие другие регионы, уже приняла вторую партию вакцины. На республиканской станции переливания крови прививки делают уже не только медикам, а также сотрудникам школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и соцработникам. Все они чувствуют себя хорошо.

"Мы планируем на станции переливания крови привить 50 работников сферы образования и социальных работников. Также планируется привить 150 медицинских работников", - рассказала главврач мордовской республиканской станции переливания крови Ольга Македонская.

В регионах прививочная кампания идёт полным ходом. В Оренбургской области препарат в первую очередь вводят медикам и педагогам. После прививки еще полчаса они находятся в клинике, и затем врачи продолжают наблюдать за их состоянием. Вакцинация проводится в два этапа, второй укол пациентов ждет уже в начале января.

"Переживаю за свое здоровье, здоровье близких, и когда появилась возможность, решила сделать прививку. Я считаю, что прививку эту делать нужно, потому что чем больше людей сделают прививку, тем быстрее мы сможем остановить распространение этой инфекции и перейти к нормальному режиму жизни", - сказала учитель Екатерина Осыченко.

В Москве уже в течение нескольких недель вакцинация может стать доступной для всех жителей, об этом накануне заявил мэр Сергей Собянин. Он сообщил, что в ближайшее время в технополисе "Москва" заработает завод по производству препарата. Ситуацию с коронавирусом в столице удалось стабилизировать, тем более теперь, когда появилось мощное оружие против инфекции – вакцина. Поэтому никаких дополнительных ограничений вводить не планируют. Вслед за Москвой об этом заявили и власти Санкт-Петербурга.

Полина Кастрицкая, Андрей Стрюков, "ТВ Центр".

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