Собянин: вакцинация от COVID-19 развернута в 70 городских поликлиниках

Мэр рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в столице

В Москве с понедельника привиться от коронавируса смогут работники промышленности, транспорта и средств массовой информации. Об этом заявил Сергей Собянин во время посещения одного из пунктов вакцинации.

Всего в столице их несколько десятков. Они развёрнуты в городских поликлиниках. А в ближайшее время их количество будет увеличено до 170. Это позволит сделать прививку доступной для всех жителей мегаполиса. На закупку вакцины в городском бюджете на следующий год уже выделили 10 миллиардов рублей, передает "ТВ Центр".

"Москва - первый город мира, который начал вакцинацию. Мы открыли возможность вакцинироваться от коронавируса таким группам населения, как образование, здравоохранение, культура, торговля, услуги. <...> Активная вакцинация в Москве продолжается. Открыто 70 пунктов прививочных, оснащенных всем необходимым оборудованием. Сегодня уже привились около 15 тыс. человек", - заявил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"