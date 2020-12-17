Вторая волна санкций: США продолжат борьбу против "Северного потока - 2"

В Вашингтоне уверены, что газопровод никогда не заработает

Вашингтон не оставит попыток помешать строительству российского газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон. Основным инструментом борьбы останутся санкции. Именно они, по версии американского чиновника, должны помочь наладить отношения между Россией и США.

Принуждение к дружбе или благими намерениями. В упорных, но до сих пор безуспешных попытках остановить строительство "Северного потока - 2" американцы решили схитрить и упаковать экономическую войну в красивую обертку. Ну, или местным бюрократам так показалось, что, преподнеся санкции против газопровода как болезненный, но необходимый шаг для налаживания отношений с Россией, они смогут кого-то обмануть и убедить в своих исключительно благих целях. Интернет-конференция вашингтонского Атлантического Совета прошла под лозунгом "Как остановить "Северный поток-2".

"Если мы хотим более стабильных отношений с Россией или же стремимся к улучшению отношений с ней, то ключевую роль будет играть прекращение и сдерживание враждебного влияния Москвы, мы должны остановить трубопровод "Северный поток-2", - заявил Робинсон.

Сенат Конгресса США одобрил проект 740-миллиардного военного бюджета на следующий год. В документе предусмотрены новые санкции в отношении газпроводов "Турецкий поток" и "Северный поток - 2'". Это помимо других недружественных мер против России. В случае с "Северным потоком" рестрикции затрагивают и участвующие в проекте иностранные компании.

"Вторая волна санкций подготовлена с хирургической точностью так, чтобы не допустить окончания строительства. И это определенный сигнал всем международным инвесторам. Этот проект, по моему мнению, никогда не будет запущен и по газопроводу никогда не будет пущен газ", - уверен сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз.

Заявления о том, что Москва никогда не сможет запустить "Северный поток - 2" из США раздаются с завидной регулярностью. Пока Вашингтон упорно пытается выдать желаемое за действительное по другую сторону океана, в водах Германии возобновил работу трубоукладчик "Фортуна". Баржа занялась недостроенным, а это менее трех километров, участком. Это очень насторожило США. Ведь им запуск проекта совсем невыгоден, кому тогда в Европе понадобится дорогой американский СПГ. Ну, разве что Польше и Украине, которые готовы переплачивать за топливо втридорога, а то и брать его в кредит, просто назло Москве. На сайте вашингтонского Атлантического Совета про газопровод авторы публикаций, кажется, соревнуются друг с другом страшилками. "Северный поток-2" называют не иначе как стратегическим оружием Путина, с помощью которого он поставит всю Европу на колени. И только Вашингтон может это остановить.

"Спорный газопровод "Северный поток-2" почти завершён. Он позволит России напрямую транспортировать газ в Германию. Но это усилит зависимость Европы от России. Несмотря на все то, что совершает Москва, ни Германия, ни Финляндия не принимают никаких решительных мер против этого проекта. Совсем другое дело - Вашингтон!" – говорится в документе.

В Германии уже давно особо тщательно выражений в адрес США не подбирают. В темах вокруг газопровода и напрямую касающихся финансовой выгоды немцев, ФРГ даже грозили Штатам ответными санкциями, если те введут рестрикции против европейских компаний, имеющих отношение к строительству. Глава комитета Бундестага по экономике напомнил: этот проект абсолютно легален. И, вообще, уж явно не США решать, пойдет ли российский газ по "Северному потоку - 2" или нет.

Лилия Акиньшина, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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