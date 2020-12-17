"Куда попало долбили": в Свердловской области опекуны годами издевались над детьми

О жестоком обращении стало известно после того, как одна из девочек записала видео

Информацию об издевательствах и побоях в приёмной семье проверяет прокуратура Свердловской области. Под опекой - шестеро детей, самому младшему из них 5 лет. О жестоком обращении стало известно после того, как одна из девочек записала видео и разместила ролик в социальной сети.

- Опекунша заставляет грызть пятки и руки. Сзади подходить и рвать рот. Потом заставляет выдирать волосы.

Этот ролик – сдавленная от ужаса мольба о помощи. Записала 16-летняя Ульяна. Она и еще пятеро детей живут – слово "воспитываются" здесь явно не подходит – в приемной семье в уральском селе Павда. В рассказе девушки всплывают чудовищные подробности: мальчики и девочки спят на полу, укрываются грязной одеждой. Тех, кто капризничает, посыпают окурками и поливают фекалиями. Первобытные нравы, по словам подростка, установила их приемная мама Инга.

- Если кто-то что-то натворил, она заставляет гурьбой, чтобы кто-то на кого-то наплевал в лицо. Куда попало долбили. Если кто-то защищается от них, то она начинает сама уже действовать. Начинает долбить тех, кто сопротивляется. До такой степени избивала, что очень недомогание было. И хотелось кушать.

Этой осенью после девяти лет издевательств Ульяна решилась на побег. После школы за 12 часов под ледяным дождем прошла 40 километров – только бы подальше от дома. Ее нашли обессиленной и вскоре вернули в приемную семью. Опекунша Инга лаконично и легко объясняет, в чем собственно дело. Но домой не приглашает.

- По поводу Ульяны скажите: она правду или неправду говорит? - Нет, Ульяна склонна к этим делам. - А можете выйти к нам поговорить, рассказать? - У меня сковородка там стоит.

Дикая история, возможно, тянулась бы и дальше. Но однажды после урока Ульяна рассказала о происходящем учительнице английского языка. Агния Разина признается, странное поведение подростка, ее братьев и сестер замечала прежде, но реальность оказалась страшнее догадок.

"У них очень плохая кожа, это значит, что у них плохое питание, плохая гигиена, дети не моются, за детьми не ухаживают, а эти воротнички, рукавчики. Зачем она их закрывает? У Ульяны вообще на голове какая то пальма все время. А потом, когда все вскрылось, оказалось, что это побои и волосы отпадали", - рассказала учитель английского языка средней школы Агния Разина.

У одной из сестер Ульяны Насти – есть родственники. Недавно они встретили девочку-подростка в больнице. И узнали, но только по фамилии.

- Рост маленький, по сравнению со мной она вообще лет на 10 выглядела. - Она была какая-то замкнутая, развития вообще нет. Всего боялась, только слово, и она убегала в туалет.

То, что бросалось в глаза другим, совершенно не вызывало вопросов у органов опеки. Зато в числе положительных характеристик – приемная мама прошла обучение в школе замещающих родителей.

"При плановых посещениях обязательным условием является беседа с ребенком в отсутствие законного представителя. Не только с одним конкретным, со всеми детьми мы всегда беседуем. К нам никогда претензий или каких-то вопросов такого характера ни один ребенок не высказывал", - заявила замначальника управления соцполитики №14 Свердловской области Наталья Рийс.

С конца ноября Ульяна находится в реабилитационном центре – сейчас больше всего боится возвращения домой. По фактам издевательств прокуратура Свердловской области начала проверку.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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