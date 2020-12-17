Асмус рассказала, как целый месяц скрывала новый цвет волос

Она мастер маскировки

Актриса Кристина Асмус призналась, что целый месяц скрывала от фанатов свой новый цвет волос. Теперь она брюнетка.

"Я маскировалась. Особо не светилась нигде, выкладывала старые фотки и сторис, некоторые спектакли играла в парике", - написала Асмус в Instagram.

По словам звезды, первое время она "шарахалась" при виде своего отражения в зеркале. Ведь Асмус никогда не красилась, всю жизнь была блондинкой. Однако сейчас она привыкла к новому имиджу и уже не помнит себя со светлыми волосами. Впрочем, скоро она вернет свой естественный цвет.

"Мне очень-очень-очень нравится новый образ! Но... в рамках роли. Для жизни я обратно хочу, как только можно будет", - объявила Кристина Асмус.

Этим летом Кристина Асмус рассталась с юмористом Гариком Харламовым. По словам экс-возлюбленных, скандал со съемками эротических сцен в фильме "Текст" не стал причиной их развода. Третьи лица тут тоже ни при чем. Как объяснил Харламов, они с актрисой просто охладели друг к другу.

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