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Асмус рассказала, как целый месяц скрывала новый цвет волос

11:18
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Она мастер маскировки

Актриса Кристина Асмус призналась, что целый месяц скрывала от фанатов свой новый цвет волос. Теперь она брюнетка.  
Фото Асмус в свадебном платье слили в Сеть

"Я маскировалась. Особо не светилась нигде, выкладывала старые фотки и сторис, некоторые спектакли играла в парике", - написала Асмус в Instagram.

По словам звезды, первое время она "шарахалась" при виде своего отражения в зеркале. Ведь Асмус никогда не красилась, всю жизнь была блондинкой. Однако сейчас она привыкла к новому имиджу и уже не помнит себя со светлыми волосами. Впрочем, скоро она вернет свой естественный цвет. 

"Мне очень-очень-очень нравится новый образ! Но... в рамках роли. Для жизни я обратно хочу, как только можно будет", - объявила Кристина Асмус.

Этим летом Кристина Асмус рассталась с юмористом Гариком Харламовым. По словам экс-возлюбленных, скандал со съемками эротических сцен в фильме "Текст" не стал причиной их развода. Третьи лица тут тоже ни при чем. Как объяснил Харламов, они с актрисой просто охладели друг к другу.

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