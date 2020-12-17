ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Почти три четверти россиян интересует пресс-конференция Путина

11:30
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Президент ответит на вопросы граждан

Предстоящая пресс-конференция президента России Владимира Путина интересует свыше 70% жителей страны, показал опрос ВЦИОМ. При этом посмотреть выступление главы государства в прямом эфире хотели бы 32% россиян.

"В целом почти три четверти россиян сообщают, что им было бы интересно послушать выступление Владимира Путина, его ответы на вопросы журналистов, - 71%, эта доля выше среди людей старшего возраста 60+ лет (83%) и женщин (77%)", - показал опрос.

12% респондентов намерены посмотреть лишь отдельные фрагменты выступления президента, а 38% узнают о происходящим благодаря выпускам новостей.

При этом большинство опрошенных (84%) будут следить за выступлением главы государства по телевизору, 14% - онлайн и с помощью социальных сетей, 1% - по радио, передает ТАСС.

В конце года президент традиционно проводит ежегодную пресс-конференцию. На этот раз из-за пандемии коронавирусной инфекции ее формат будет несколько изменен. Глава государства ответит на вопросы россиян по видео-конференц-связи с элементами прямой линии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пресс-конференция президента России Владимира Путина
Пресс-конференция президента России Владимира Путина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.