Почти три четверти россиян интересует пресс-конференция Путина

Президент ответит на вопросы граждан

Предстоящая пресс-конференция президента России Владимира Путина интересует свыше 70% жителей страны, показал опрос ВЦИОМ. При этом посмотреть выступление главы государства в прямом эфире хотели бы 32% россиян.

"В целом почти три четверти россиян сообщают, что им было бы интересно послушать выступление Владимира Путина, его ответы на вопросы журналистов, - 71%, эта доля выше среди людей старшего возраста 60+ лет (83%) и женщин (77%)", - показал опрос.

12% респондентов намерены посмотреть лишь отдельные фрагменты выступления президента, а 38% узнают о происходящим благодаря выпускам новостей.

При этом большинство опрошенных (84%) будут следить за выступлением главы государства по телевизору, 14% - онлайн и с помощью социальных сетей, 1% - по радио, передает ТАСС.

В конце года президент традиционно проводит ежегодную пресс-конференцию. На этот раз из-за пандемии коронавирусной инфекции ее формат будет несколько изменен. Глава государства ответит на вопросы россиян по видео-конференц-связи с элементами прямой линии.

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