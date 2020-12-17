Депутат Наталья Поклонская пожаловалась в полицию на угрозы

Политика преследуют украинские радикалы

Московская полиция начала проверку после обращения депутата Госдумы Натальи Поклонской в связи с поступающими ей угрозами.

Парламентарий рассказала, что неизвестные занимаются незаконным сбором информации о ней и ее семье, а также грозят причинить тяжкий вред здоровью. Поклонская опасается за свою жизнь и здоровье своих близких.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, к преследованию имеют отношение члены украинской экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России – прим. ред.).

Поклонская неоднократно резко высказывалась о деятельности украинских радикалов. Так, например, в феврале она заявила, что "Правый сектор" вынес смертный приговор всей Украине".

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