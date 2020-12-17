В Москве от COVID-19 привились уже 15 тысяч человек

Собянин расширил список тех, кто может вакцинироваться в первую очередь

Порядка 15 тысяч москвичей получили прививки от нового коронавируса в рамках масштабной вакцинации.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра пункта вакцинации от коронавируса в поликлинике № 68. Ранее сообщалось о 12 тысячах привитых.

Ранее Собянин расширил запись на вакцинацию. В обновленный список вошли работники СМИ, промышленности и транспорта. С понедельника, 21 декабря, они получат возможность сделать прививку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"