Работники промышленности, транспорта и СМИ смогут записаться на вакцину от COVID-19

С 21 декабря

В Москве расширили список тех, кто может вакцинироваться от коронавируса в первую очередь. С 21 декабря сделать прививку смогут работники промышленности, транспорта и СМИ. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Москва - первый город мира, который начал вакцинацию. Мы открыли возможность вакцинироваться от коронавируса таким группам населения, как образование, здравоохранение, культура, торговля, услуги.

С понедельника открываем возможность вакцинироваться для работников промышленности, транспорта и средств массовой информации", - сказал мэр.

Он отметил, что сейчас в городе открыто 70 пунктов вакцинации. Уже привились около 15 тысяч человек.

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