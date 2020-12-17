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Сергунина: сервисы Московского инновационного кластера стали доступны для физлиц

11:49
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Ранее доступ был только у юрлиц и ИП

Физические лица теперь могут представить инновационный продукт на платформе Московского инновационного кластера. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, это позволит найти партнеров и инвесторов, а также разместить заказы на производство продукции.

"Впервые в мировой практике подобные решения доступны не только компаниям, но и физическим лицам", - сказала Сергунина.

Ранее зарегистрироваться на платформе кластера могли только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

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