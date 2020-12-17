Опубликовано редкое фото 4-летнего сына Снигирь и Цыганова

Он похож и на маму, и на папу

Актриса Юлия Снигирь, которая с 2019 года живет в браке с актером Евгением Цыгановым, редко показывает их общего сына. Однако в этот раз она решила порадовать поклонников.

На опубликованном в Instagram снимке Снигирь задумчиво смотрит на четырехлетнего Федора, который, в свою очередь, глядит себе под ноги. "Нежность", - подписала фото актриса.

Юлия Снигирь признавалась, что порой она проявляет гиперопеку по отношению к Федору. "Я курица. Все время кудахчу. Мне кажется, что Федор или замерз, или голодный, или не выспался. Трясусь над режимом", - сказала артистка.

Напомним, что Евгений Цыганов и Юлия Снигирь вместе уже пять лет. У актера есть семь детей от предыдущего брака.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"