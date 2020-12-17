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Опубликовано редкое фото 4-летнего сына Снигирь и Цыганова

11:57
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Он похож и на маму, и на папу

Актриса Юлия Снигирь, которая с 2019 года живет в браке с актером Евгением Цыгановым, редко показывает их общего сына. Однако в этот раз она решила порадовать поклонников.
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На опубликованном в Instagram снимке Снигирь задумчиво смотрит на четырехлетнего Федора, который, в свою очередь, глядит себе под ноги. "Нежность", - подписала фото актриса. 

Юлия Снигирь признавалась, что порой она проявляет гиперопеку по отношению к Федору. "Я курица. Все время кудахчу. Мне кажется, что Федор или замерз, или голодный, или не выспался. Трясусь над режимом", - сказала артистка.   

Напомним, что Евгений Цыганов и Юлия Снигирь вместе уже пять лет. У актера есть семь детей от предыдущего брака.

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