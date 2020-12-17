Председатель комиссии МГД по градостроительству высоко оценила отчет мэра

Она отметила основные моменты из речи мэра Собянина

Председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева выделила основные моменты из отчета мэра Москвы Сергея Собянина о результатах деятельности столичных властей.

Парламентарий отметила, что в этом году москвичам пришлось кардинально изменить жизнь. Однако властям столицы удалось сохранить свои планы в градостроительной политике. Москва существенно повысила размеры платы застройщикам за право строительства жилья за пределами ТТК. Также в городе запустили механизм возврата уплаченных средств: если одновременно с жильем инвесторы будут строить социальные объекты, создавать трудовые места, они смогут вернуть часть денег. Подобные меры позволяют сохранить маятниковую миграцию, а также создать для людей комфортные условия труда непосредственно в районе проживания, уверена Николаева.

"Вместе с коллегами мы неоднократно говорили о необходимости создания стимулов для инвесторов по комплексному и сбалансированному развитию территорий - там необходимо создавать места приложения труда и социальную инфраструктуру", - отметила она.

Депутат отметила и ряд проектов, направленных на улучшение экологической ситуации в столице и повышение качества жизни горожан. В рамках этих мероприятий была завершена реконструкция НПЗ, очистных сооружений, проведена рекультивация твердых бытовых отходов.

По словам Николаевой, экономические трудности нельзя недооценивать - депутат процитировала слова мэра о том, что существенные потери из-за пандемии понес бизнес в сфере торговли, туризма, досуга, услуг. Она подчеркнула, что финансовые потери города составили порядка 600 миллиардов рублей, из которых чуть меньше половины пришлось на выпадающие доходы и более половины - незапланированные расходы из-за пандемии. При этом власти сохранили ключевые программы развития. Все отрасли продолжают работать, продолжается программа реновации, строятся новые магистрали, открываются новые станции метро. Инвестиции подросли на 2% и в этом году составили более 3 триллионов рублей.

Парламентарий добавила, что у Москвы сегодня есть все условия для того, чтобы в 2021 году экономика вернулась к устойчивому росту. "Мы продолжим жить в условиях мягких ограничений. Нового локдауна не будет, несмотря на то, что это заметно сократило бы распространение инфекции. Правительство взвешивает риски и последствия - в том числе последствия для экономики города, рынка труда. Мэр заверил, что меры поддержки будут сохранены, и подчеркнул, что коронавирус стал тяжелейшим вызовом для города, каждого москвича. Победить болезнь - это, по его словам, только половина дела. Нам предстоит еще преодолеть последствия пандемии - экономические, социальные, вернуть горожанам чувство защищенности, развивать благополучие москвичей", - сказала Николаева.

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