В Москве прошли информационные встречи с трудовыми мигрантами

Приезжим объяснили основные законы страны

С 14 по 16 декабря Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы провел ряд информационных встреч с иностранными работниками с участием специалистов органов исполнительной власти города Москвы, юристов, представителей институтов гражданского общества, адвокатского сообщества и духовенства.

Главной целью мероприятия стало решение проблемы адаптации трудовых мигрантов в столице, а также разъяснение действующего законодательства Российской Федерации в сфере трудовой миграции и оказание консультативной помощи.

Из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции встречи было решено провести в автобусах, следующих по маршруту №МЦ1, от метро "Лесопарковая" до Многофункционального миграционного центра города Москвы. В ходе поездки участникам объяснили основные российские законы и законы Москвы, а также сообщили о необходимых документах для осуществления трудовой деятельности и проживания в стране. Также любой участник мог задать свой вопрос специалистам.

Речь также зашла о вопросах трудоустройства, порядке пребывания в стране и основаниях о выдворении с территории России. Отдельный акцент был сделан на вопросах профилактики правонарушений и недопущении конфликтов, в том числе на этнической почве.

Представители духовенства обратили внимание мигрантов на непременное уважение к законам и правилам поведения в стране, в которую они прибыли, и местным жителям, которые их окружают.

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