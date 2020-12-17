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Путин подвел итоги уходящего 2020 года

12:19
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Проблем море, но Россия с ними справляется

Президент России Владимир Путин рассказал, каким выдался для России и мира 2020 год.
Пресс-конференция Владимира Путина в новом формате. Онлайн

Уходящий год принес и плюсы, и минусы. Мир столкнулся с огромным количеством проблем, не только с коронавирусом, но Россия смогла с ними справится лучше, чем многие ведущие страны с устойчивой экономикой. В частности, падение ВВП в стране 3,6%. Это меньше, чем в странах Европы и США.

Реальная зарплата до конца года может вырасти на 1,5%, сообщил Путин, однако падение реальных доходов будет примерно на уровне 3 %. Безработица за год выросла до 6,3%.

"Проблем сейчас море, но океан расплескался по всему миру", - сообщил глава государства во время своей пресс-конференции.

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