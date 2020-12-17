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Путин поблагодарил россиян за единение перед лицом пандемии

12:26
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Ключевой особенностью российской идентичности является единение народа, заявил президент

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех россиян за единение перед лицом пандемии коронавируса. Об этом он заявил во время большой пресс-конференции. TVC.RU ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

"На что хотел бы обратить внимание и поблагодарить граждан страны — в этих условиях мы еще раз подтвердили, что ключевой особенностью российской идентичности является единение народа в каких бы то ни было условиях", - заявил Путин.

Глава государства также заявил, что, несмотря на сложности, связанные с COVID-19, Россия достойно отметила 75-летие Победы в 2020 году.

Ранее Путин заявил, что Россия встретила проблему пандемии достойно и отчасти лучше других стран. Путин заявил, что падение ВВП в стране составляет 3,6% - то есть меньше всех ведущих стран Европы и США.

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