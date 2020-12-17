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Россия – не бензоколонка: Путин заявил о преодолении нефтяной зависимости

12:35
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Третья часть бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов

Россия преодолела нефтяную зависимость и начала слезать с нефтегазовой иглы.
Пресс-конференция Владимира Путина в новом формате. Онлайн

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции. Третья часть российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазового дохода.

"Мы начинаем слезать с нефтегазовой иглы <…> И если кому-то до сих пор хочется представлять нас бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований", - отметил президент.

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