Путин объяснил, почему не привился от коронавируса

И рассказал о плюсах изготовления российской вакцины в других странах

Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции ответил на вопрос о российской вакцине и помощи в вакцинации другим государствам. Он подчеркнул, что первостепенной задачей является вакцинация россиян, а уже потом – помощь другим странам.

Президент призвал россиян максимально внимательно относиться к рекомендациям специалистов. Он отметил, что вирусологи по всему миру выступают за вакцинацию и утверждают, что массовый иммунитет поможет в борьбе с коронавирусом.

Путин отметил, что вакцины, уже поступившие в гражданский оборот, предназначены для людей определенного возраста. "До таких, как я, вакцины пока не добрались. […] Пока эту вакцину я себе не поставил, но обязательно это сделаю, как только это станет возможным", сказал глава государства.

Он заверил, что российская вакцина эффективная и безопасная. "Не вижу никаких причин не вакцинироваться", - подчеркнул президент.

Глава государства заявил, что "прежде всего наша задача - провести вакцинацию внутри Российской Федерации", а уже потом заниматься помощью другим странам. Путин заверил, что компоненты, входящие в состав отечественных препаратов, качественные. Для производства вакцин в стране пока не хватает оборудования. Оно будет наращиваться, уже к началу следующего года Россия получит будут миллионы доз вакцины, и показатели будут увеличиваться, сказал президент.

Президент добавил, что производство отечественной вакцины на иностранных заводах в первую очередь выгодно России. По его словам, иностранные государства будут вкладывать свои деньги в оснащение заводов и расширение производств. "Это никак не мешает вакцинации в России, а даже будет улучшать конечное количество продукции", - резюмировал Путин.

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