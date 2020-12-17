ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Где деньги?" Путин поручил разобраться с доплатами медикам и бесплатными лекарствами

13:02
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Из бюджета была выделена необходимая сумма

Президент России Владимир Путин поручил разобраться с невыдачей бесплатных лекарств от коронавируса и отсутствием доплат медикам в ряде российских регионов.
Пресс-конференция Владимира Путина в новом формате. Онлайн

Волонтер, которая работала терапевтом в коронавирусной больнице, рассказала главе государства, что врачи и технический персонал не получают ковидные надбавки, многие пациенты лечат подтвержденный COVID-19 за личные средства.

Президент отметил, что правительство выделило 10 миллиардов рублей на подготовку медучреждений к борьбе с инфекцией, а также пять миллиардов рублей на бесплатные препараты.   

"Где деньги? вот это меня тоже очень интересует <...> Конечно, будем выяснять, где эти деньги. В основном все деньги из федерального бюджета - даже не в основном, думаю, целиком - перечислены в регионы России", - заявил глава государства во время своей ежегодной пресс-конференции. 

Важно обеспечить 100% доступность медицинских услуг для россиян, особенно в условиях пандемии, добавил он.

UPD (13:20 мск): прокуратура Рязанской области начала проверку сообщения по факту невыдачи лекарств от коронавируса после прозвучавшего на пресс-конференции Путина вопроса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина
Ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.