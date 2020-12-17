"Где деньги?" Путин поручил разобраться с доплатами медикам и бесплатными лекарствами

Из бюджета была выделена необходимая сумма

Президент России Владимир Путин поручил разобраться с невыдачей бесплатных лекарств от коронавируса и отсутствием доплат медикам в ряде российских регионов.

Волонтер, которая работала терапевтом в коронавирусной больнице, рассказала главе государства, что врачи и технический персонал не получают ковидные надбавки, многие пациенты лечат подтвержденный COVID-19 за личные средства.

Президент отметил, что правительство выделило 10 миллиардов рублей на подготовку медучреждений к борьбе с инфекцией, а также пять миллиардов рублей на бесплатные препараты.

"Где деньги? вот это меня тоже очень интересует <...> Конечно, будем выяснять, где эти деньги. В основном все деньги из федерального бюджета - даже не в основном, думаю, целиком - перечислены в регионы России", - заявил глава государства во время своей ежегодной пресс-конференции.

Важно обеспечить 100% доступность медицинских услуг для россиян, особенно в условиях пандемии, добавил он.

UPD (13:20 мск): прокуратура Рязанской области начала проверку сообщения по факту невыдачи лекарств от коронавируса после прозвучавшего на пресс-конференции Путина вопроса.

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