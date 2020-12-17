Президент Франции Эммануэль Макрон заболел коронавирусом

Политик будет работать дистанционно

Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус.

Глава государства уйдет на семидневную самоизоляцию и будет работать удаленно. Как сообщили в пресс- службе Елисейского дворца, Макрон чувствует себя хорошо.

Всего с начала эпидемии во Франции зафиксировано около 2,4 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Более 59 тысячи человек умерли.

3 декабря от последствий коронавируса умер бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен. Ему было 94 года.

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