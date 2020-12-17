Путин ответил на вопрос об искусственном происхождении COVID-19

Слухов ходит много

Президент России Владимир Путин прокомментировал слухи об искусственном происхождении коронавирусной инфекции.

На ежегодной пресс-конференции Путин отметил, что о происхождении COVID-19 ходит много слухов, однако подтверждений им не имеется.

Президент России призвал не искать виноватых в пандемии, а совместными усилиями решать возникшие проблемы. В первую очередь, считает президент, нужно снять санкции с тех стран, которые из-за ограничений не могут получить международную помощь в виде медикаментов или врачебных кадров.

Путина спросили, приказывал ли он спецслужбам прояснить вопрос с происхождением вируса. "Задания, конечно, всякие даются, но это не то место, где надо обсуждать, как они исполняются", - сказал Владимир Путин.

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