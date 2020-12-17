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Путин отказался "трудоустраивать" Трампа после поражения на выборах в США

13:26
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Он ответил на "провокационный" вопрос Шнурова

На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос музыканта и генпродюсера RTVI Сергея Шнурова. Тот спросил, почему российские хакеры не помогли Дональду Трампу второй раз победить на президентских выборах в США. 
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"Я считаю, что это не вопрос с вашей стороны, это провокация. Российские хакеры не помогали избираться действующему пока президенту США и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы. Это все домыслы, это все повод для того, чтобы портить отношения между Россией и Соединенными Штатами. Это повод для того, чтобы не признать легитимность действующего пока президента США по внутриполитическим американским соображениям", - заявил президент.

Путин сказал, что в этом смысле российско-американские отношения стали заложниками внутренней политики США. Он надеется, что новый американский президент это понимает. 

Сергей Шнуров спросил, готова ли Россия предоставить Трампу убежище в России. На это Путин ответил, что у Трампа большая группа поддержки в США, и что он не планирует, судя по его словам, уходить из политики. В трудоустройстве он не нуждается, сказал Владимир Путин.

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