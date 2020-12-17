Путин назвал расследования о Навальном легализацией материалов спецслужб США

Песков рассказал главе государства о последних материалах

Президент России Владимир Путин прокомментировал последние публикации СМИ об Алексее Навальном.

Путин уверен, что все материалы об "отравлении" оппозиционера являются легализацией материалов американских спецслужб, поскольку Навальный пользуется поддержкой спецслужб США.

"Песков мне вчера только сказал по поводу измышлений на этот счет. Мы прекрасно понимаем, что это такое. Это легализация материалов американских спецслужб <…> Но это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен? Если бы хотели - довели бы до конца", - заявил Путин во время своей ежегодной пресс-конференции.

Президент напомнил, что супруга Навального обращалась к нему с просьбой отпустить политика на лечение в Германию и он дал согласие.

Ранее в СМИ появилась информация о восьми сотрудниках ФСБ, которые якобы следили за Навальным с 2017 года, а в 2020 году предприняли попытку отравить политика.

Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Однако позже в берлинской клинике, куда перевезли Навального, заявили, что пациента якобы отравили боевым веществом "Новичок".

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