Путин назвал статьи о своей жизни компиляцией, которую "невозможно читать"

Это намеренные вбросы

Президент России Владимир Путин прокомментировал недавнюю публикацию в СМИ про жизнь своих близких.

По мнению главы государства, это намеренные вбросы, которые делаются с целью повлиять на общественное мнение в стране.

"Что касается материала про моих близких. Читать эту компиляцию невозможно. Там пишут "зять президента, зять президента". Потом, в конце, пишут, что все-таки бывший зять", - заметил Путин во время своей ежегодной пресс-конференции.

Во вбросах негативной информации нет ничего удивительного, заметил российский лидер, подчеркнув, что работает не для того, чтобы "красиво выглядеть за бугром". Президент посоветовал заказчикам "не основываться на своей мнимой исключительности", а обустраивать взаимоотношения на международной арене.

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