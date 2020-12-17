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Путин пообещал наращивать поддержку Донбасса

13:47
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Президент отметил, что ситуация в регионе сложная

Перспективы развития отношений между Россией и Украиной полностью зависят от украинских властей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Ростова-на-Дону.

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Вопрос представителя СМИ звучал так: "Вопрос о Донбассе всё ещё актуален для нашего региона. Каким вы видите урегулирование в Донбассе? И каким вы видите развитие дальнейших отношений России и Украины?"

Глава государства ответил, что прекратить конфликт в Донбассе у лидеров Украины не получается, так как они сначала опираются на большинство, а после прихода к власти "оглядываются на крайние националистические силы".

"И процесс замирает. Так же примерно происходит и сейчас. Мы будем наращивать поддержку Донбасса. Так что будем двигаться спокойно по этому направлению. Понимаем всю сложность ситуации в Донбассе", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что Украина не сможет отказаться от соблюдения Минских соглашений в одностороннем порядке, так как документ подписан под эгидой ООН.

TVC.RU ведет текстовую трансляцию большой пресс-конференции главы государства.

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