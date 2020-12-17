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Путин преподал Шнурову урок русского языка

13:37
  • четверг
  • 17 декабря 2020

На пресс-конференции музыкант обошелся без использования мата

Музыкант и генпродюсер RTVI Сергей Шнуров спросил Владимира Путина, как простому россиянину описывать жизнь без использования ненормативной лексики. 

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В ответ Путин посоветовал Шнурову вспомнить классику советского кино - фильм "Джентльмены удачи", где одному из героев велели говорить слово "редиска" при падении на ногу батареи. 

"Русский язык достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к ненормативной лексике. Хочу вас поблагодарить уже за то, что вы сейчас ее не использовали, как вы это делаете иногда со сцены. За это вам спасибо", - сказал Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. 

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