Путин преподал Шнурову урок русского языка

На пресс-конференции музыкант обошелся без использования мата

Музыкант и генпродюсер RTVI Сергей Шнуров спросил Владимира Путина, как простому россиянину описывать жизнь без использования ненормативной лексики.

В ответ Путин посоветовал Шнурову вспомнить классику советского кино - фильм "Джентльмены удачи", где одному из героев велели говорить слово "редиска" при падении на ногу батареи.

"Русский язык достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к ненормативной лексике. Хочу вас поблагодарить уже за то, что вы сейчас ее не использовали, как вы это делаете иногда со сцены. За это вам спасибо", - сказал Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

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