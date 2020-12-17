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Путин оценил работу правительства России

14:08
  • четверг
  • 17 декабря 2020

Президент уверен, что всё идет по плану

Президент Владимир Путин назвал эффективным правительство России. Работа кабмина в условиях коронавируса была напряженной, отметил глава государства.

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"За это их нужно и можно поблагодарить", - заявил Путин, отвечая на вопрос журналиста в ходе ежегодной большой пресс-конференции.  TVC.RU ведет текстовую трансляцию большой пресс-конференции главы государства.

Путин подчеркнул, что правительство формировалось под стратегические цели, и оно этим задачам отвечает.

"Есть вопросы, требующие дополнительного внимания, но мы в целом все отработали и будем развиваться. Все будет по плану", - сказал президент.

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