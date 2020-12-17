ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал, когда Россия откроет границы

14:16
  • четверг
  • 17 декабря 2020

В этом заинтересованы и туристы, и перевозчики

Границы России откроются, как только нормализуется ситуация с коронавирусом, а врачи дадут разрешение.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции.

Путин также отметил, что одной из пострадавших от пандемии отраслей являются авиаперевозки. В сложившейся ситуации нужно развивать внутренний туризм.

"Конечно, очень бы хотелось, чтобы граждане России пользовались возможностями внутреннего туризма, поддержкой со стороны государства", - отметил российский лидер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Отдых пляжный
Отдых пляжный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.