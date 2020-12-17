Путин рассказал, когда Россия откроет границы

В этом заинтересованы и туристы, и перевозчики

Границы России откроются, как только нормализуется ситуация с коронавирусом, а врачи дадут разрешение.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции.

Путин также отметил, что одной из пострадавших от пандемии отраслей являются авиаперевозки. В сложившейся ситуации нужно развивать внутренний туризм.

"Конечно, очень бы хотелось, чтобы граждане России пользовались возможностями внутреннего туризма, поддержкой со стороны государства", - отметил российский лидер.

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