В Москве увеличивается масштаб вакцинации от коронавируса

С понедельника "Спутник V" смогут получить работники промышленности, транспорта и журналисты

В Москве расширяется список тех, кто может получить прививку от коронавируса. С понедельника вакцинироваться смогут работники промышленности, транспорта и журналисты. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения одного из прививочных пунктов Москвы в поликлинике №68.

- Артериальное давление - в норме, температура - в норме, в легких - чисто. Для первого этапа вакцинации подходит.

Владимир Машков решил на себе испытать действие вакцины "Спутник V". И тем самым простимулировать своих коллег по театру использовать возможность обезопасить и себя, и окружающих. Для начала - стандартная процедура осмотра, которая вместе с оформлением документов занимает не более 10 минут.

"Как у Сергея Владимировича Михалкова в детском стихе было? Я уколов не боюсь, если надо, уколюсь", - сказал худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

"Ну, вот это как раз та пора пришла, когда надо уколоться", - заметил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Конечно, значительная часть людей переносит безболезненно, бессимптомно. Но значительная часть болеет. У нас все-таки около 13 тысяч людей тяжелобольных лежат в московских стационарах. И сотни находятся в реанимации. И это совершенно не шутка и никакая не пугалка", - заявил Собянин.

Пока прививку могут сделать учителя, врачи, работники МФЦ, культуры, торговли и городских социальных служб. Но этот список расширяется по мере поступления новых партий вакцины от COVID-19. В этом году из резервного фонда Правительства Москвы на прививочную компанию выделили около 4 миллиардов рублей. В следующем году на эти цели в бюджете уже предусмотрели 10 миллиардов.

"С понедельника открываем возможность для работников промышленности Москвы, транспорта и средств массовой информации. Активная вакцинация в Москве продолжается, открыто 70 пунктов прививочных, оснащенных всем необходимым оборудованием, прививку сделали уже около 15 тысяч человек", - рассказал мэр столицы.

"Мы все живем в страхах, в разных видах страхов. Ну, уж вот этот, который на нас напал в последнее время, от него нужно избавляться. Тем более тем, кто непосредственно работает с большими коллективами", - уверен Машков.

Среди ограничений для прививки - не только недавно перенесенные заболевания, но и возраст. Пройти вакцинацию от коронавируса могут москвичи в возрасте от 18 до 60 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике. Препарат состоит из двух компонентов, поэтому на процедуру придется прийти два раза с интервалом в 21 день. Но на вторую вакцинацию записываться уже не придется, врач это сделает сам. А пациенту за сутки придет СМС с напоминанием.

"Мы решили все-таки сделать прививку, так как мы работаем с детьми. Это важно. Во-первых, детей оградить от заболевания и самих себя оградить. И еще своих родственников", - сказал Алексей Зареченский.

"Не хочется болеть просто. Есть знакомые, которые очень тяжело перенесли болезнь. Поэтому не хочется болеть, заражать окружающих людей", - говорит Юлия Тихонова.

"Я работаю с людьми, которые в группу риска входят. Это граждане пожилого возраста, с инвалидностью и с хроническими заболеваниями. И моя помощь в первую очередь должна быть безопасной для них", - сказала Евгения Гурьянова.

Несмотря на большой поток желающих вакцинироваться очередей у кабинета нет. Прививочные пункты работают каждый день с 8 утра до 8 вечера.

Екатерина Гоголева, Илья Ушаков, Евгений Рыбин, "ТВ Центр".

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