В Москве начали строить новый корпус Боткинской больницы с вертолетной площадкой

Он рассчитан на прием 300 пациентов

Своя скорая помощь, вертолётная площадка и 300 пациентов ежедневно. В Москве началось строительство нового корпуса Боткинской больницы. По оснащению, видам врачебной помощи и оперативности клиника сможет соперничать с ведущими медицинскими центрами Европы.

На месте этого котлована "вырастет" новый семиэтажный корпус, в котором разместится стационар. Современный комплекс с вертолетной площадкой на крыше. Ежедневно в Боткинскую больницу кареты скорой помощи привозят сотни пациентов. Но сегодня неотложная медицинская помощь невозможна и без санавиации. Сюда будут доставлять пациентов, которым необходимо экстренное лечение.

"В отличие от классических больниц этот комплекс - это такая выжимка всего сложнейшего медицинского оборудования. Здесь, всего лишь на 16 тысячах квадратных метров, будет 6 операционных. Сейчас ведутся работы по разработке котлована, параллельно ведутся работы по устройству монолитных стен первого этажа", - рассказал руководитель проекта компании-подрядчика Станислав Мякишев.

Новый комплекс рассчитан на прием трехсот пациентов ежедневно. Причем не только экстренных. Здесь их "разделят" на потоки. В "красную" зону будут поступать самые тяжелые. Их состояние врачи смогут диагностировать при помощи аппаратов УЗИ, КТ и МРТ. Здесь же расположится и так называемая противошоковая палата. "Желтая" зона - для приема пациентов средней степени тяжести. Прямо на месте им будут проводить все необходимое обследование. Без лишних хождений по кабинетам. Остальных пациентов направят на второй этаж - в "зеленой" зоне будет проводиться плановый прием. Реанимационный блок и диагностическое отделение на 30 коек развернут на верхних этажах. А чтобы новый корпус был связан с остальными, построят отапливаемые переходы к нему. Врачи и пациенты смогут беспрепятственно перемещаться по всем необходимым отделениям.

"Вся логистика по приему больных отработана совместно с Департаментом здравоохранения по всем новейшим технологиям, и нацелена на то, чтобы в кратчайшее время, когда речь идет о секундах, оказать первую необходимую помощь, принять решение и пациента направить в нужном направлении", - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

После открытия этого комплекса и параллельной реконструкции Боткинская больница станет одной из самых современных клиник европейского уровня. Новый стандарт поликлиник одновременно внедряется сразу в нескольких столичных медучреждениях: такой же скоропомощный комплекс с вертолетной площадкой появится в НИИ Склифософского. А новые стационары построят в городских больницах: Филатова, Жадкевича и Буянова. Завершить строительство этого комплекса планируют в 2022 году.

Елена Сахно, Константин Степанов-Молодов, Владислав Карташов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"